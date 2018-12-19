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19.12.2018  15:49   

В новогоднюю ночь харьковский транспорт будет ходить на 3-4 часа дольше

Харьковским метрополитеном и наземным транспортом можно будет пользоваться до поздней ночи.


//izvestia.kharkov.ua
В новогоднюю ночь метрополитен будет работать дольше
 
Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 3:00 утра.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городе праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года. 
 
Кроме того, до 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, новогодняя ночь, харьков
 
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