19.12.2018 15:49

В новогоднюю ночь харьковский транспорт будет ходить на 3-4 часа дольше

Харьковским метрополитеном и наземным транспортом можно будет пользоваться до поздней ночи.



//izvestia.kharkov.ua

В новогоднюю ночь метрополитен будет работать дольше

Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 3:00 утра.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городе праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года.

Кроме того, до 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.