В новогоднюю ночь харьковский транспорт будет ходить на 3-4 часа дольше

Харьковским метрополитеном и наземным транспортом можно будет пользоваться до поздней ночи.
Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для кропотливой работы. Возможны обострения мелких бытовых конфликтов, поэтому лучше запастись спокойствием.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода. На территории Харькова и области действует предупреждение о сильном ветре.
День украинской Адвокатуры, суд в Харькове фашистов, попытка импичмента президента США Билла Клинтона, выход в прокат фильма «Титаник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории
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давл.:
ветер: