19.12.2018 18:48

Салтовка: движение трамваев восстанавливается

С четверга движение по проспекту Тракторостроителей и по улице Героев Труда возобновится.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по проспекта Тракторостроителей, от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, и по улице Героев Труда, от проспекта Тракторостроителей до улицы Академика Павлова, будет восстановлено с 20 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайного переезда улице Героев Труда - проспекта Тракторостроителей и капитального ремонта трамвайных путей по проспекта Тракторостроителей, от улицы Героев Труда до улицы Бучмы.

Трамваи №16, 16А, 23, 26 и 27 с 20 декабря будут курсировать по своим маршрутам.