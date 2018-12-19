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19.12.2018  18:48   

Салтовка: движение трамваев восстанавливается

С четверга движение по проспекту Тракторостроителей и по улице Героев Труда возобновится.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по проспекта Тракторостроителей, от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, и по улице Героев Труда, от проспекта Тракторостроителей до улицы Академика Павлова, будет восстановлено с 20 декабря.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайного переезда улице Героев Труда - проспекта Тракторостроителей и капитального ремонта трамвайных путей по проспекта Тракторостроителей, от улицы Героев Труда до улицы Бучмы.
 
Трамваи №16, 16А, 23, 26 и 27 с 20 декабря будут курсировать по своим маршрутам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, восстановление движения, харьков
 
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