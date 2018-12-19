Детей льготных категорий поздравили с Днем святого Николая

Мероприятие по случаю Дня святого Николая прошло сегодня, 19 декабря, в Администрация Основянского района.
Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для кропотливой работы. Возможны обострения мелких бытовых конфликтов, поэтому лучше запастись спокойствием.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода. На территории Харькова и области действует предупреждение о сильном ветре.
День украинской Адвокатуры, суд в Харькове фашистов, попытка импичмента президента США Билла Клинтона, выход в прокат фильма «Титаник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории
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