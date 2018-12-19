19.12.2018 19:49

Детей льготных категорий поздравили с Днем святого Николая

Мероприятие по случаю Дня святого Николая прошло сегодня, 19 декабря, в Администрация Основянского района.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие около 200 человек, в том числе дети-сироты и их опекуны.

С праздником присутствующих поздравили глава районной администрации Анна Головчанская и депутаты.

Они вручили детям подарки и билеты на спектакль в Харьковский государственный цирк, а опекунам - материальную помощь.

В честь Дня святого Николая в администрации прошел концерт при участии творческих коллективов Центра детского и юношеского творчества Основянского района.