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19.12.2018  19:49   

Детей льготных категорий поздравили с Днем святого Николая

Мероприятие по случаю Дня святого Николая прошло сегодня, 19 декабря, в Администрация Основянского района.


//city.kharkov.ua
В нем приняли участие около 200 человек, в том числе дети-сироты и их опекуны.
 
С праздником присутствующих поздравили глава районной администрации Анна Головчанская и депутаты.
 
Они вручили детям подарки и билеты на спектакль в Харьковский государственный цирк, а опекунам - материальную помощь.
 
В честь Дня святого Николая в администрации прошел концерт при участии творческих коллективов Центра детского и юношеского творчества Основянского района. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, день святого николая, харьков
 
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