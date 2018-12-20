Главная Новости Дороги и транспорт Четыре салтовских трамвая временно изменят маршрут
20.12.2018  19:51   

Четыре салтовских трамвая временно изменят маршрут

Движение трамваев 16, 16А, 26 и 27 по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 10:00 до 15:00 21 декабря.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.
 
На этот период трамваи будут курсировать так:
 
№16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
 
№16А: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
 
№26: часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
 
часть: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
 
№27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
 
в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, изменение маршрута, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.12 Дороги и транспорт Салтовка: движение трамваев восстанавливается 14.12 Дороги и транспорт Трамвай №26 частично возобновил движение 05.12 Дороги и транспорт Движению трамвая №3 в среду помешает аварийное дерево
 
 

Видео

Геннадий Кернес: горячую воду на Алексеевке подадут к Новому году
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 