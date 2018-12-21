По центральной улице Пятихаток затруднено движение до следующего года

По проспекту Академика Курчатова запрещается движение транспорта
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ по замене участка трубопровода в районе дома №17 по ул. Академика Курчатова:
С 08.00 часов 21 декабря по 17.00 2 февраля 2019 запрещается движение транспортных средств в районе дома №17 по ул. Академика Курчатова, объезд закрытого участка будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с соответствующими территориальными органами Национальной полиции.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
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