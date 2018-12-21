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21.12.2018  09:16   

По центральной улице Пятихаток затруднено движение до следующего года

По проспекту Академика Курчатова запрещается движение транспорта


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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ по замене участка трубопровода в районе дома №17 по ул. Академика Курчатова:

С 08.00 часов 21 декабря по 17.00 2 февраля 2019 запрещается движение транспортных средств в районе дома №17 по ул. Академика Курчатова, объезд закрытого участка будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с соответствующими территориальными органами Национальной полиции.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  транспорт, бульвар, харьков, ремонт, движение
 
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