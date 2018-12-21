Остановку гортранспорта на Сумской временно перенесут

Остановку троллейбусов и автобусов «улица Олеся Гончара» по ул. Сумской при движении в сторону центра временно перенесут на 80 метров назад.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
влажн.:
давл.:
ветер: