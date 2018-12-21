21.12.2018 16:19

Остановку гортранспорта на Сумской временно перенесут

Остановку троллейбусов и автобусов «улица Олеся Гончара» по ул. Сумской при движении в сторону центра временно перенесут на 80 метров назад.



//city.kharkov.ua

Остановочный пункт троллейбусов и автобусов «улица Олеся Гончара» по ул. Сумской при движении в сторону центра временно перенесут на 80 м назад.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством жилого дома по ул. Динамовской.

Чтобы не нарушать действующие технические нормы и нормы безопасности дорожного движения, до завершения строительства остановка будет находиться в районе дома по ул. Сумской, 77/79-в.