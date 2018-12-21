Главная Новости Дороги и транспорт Остановку гортранспорта на Сумской временно перенесут
21.12.2018  16:19   

Остановку гортранспорта на Сумской временно перенесут

Остановку троллейбусов и автобусов «улица Олеся Гончара» по ул. Сумской при движении в сторону центра временно перенесут на 80 метров назад.


//city.kharkov.ua
Остановочный пункт троллейбусов и автобусов «улица Олеся Гончара» по ул. Сумской при движении в сторону центра временно перенесут на 80 м назад.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством жилого дома по ул. Динамовской. 
 
Чтобы не нарушать действующие технические нормы и нормы безопасности дорожного движения, до завершения строительства остановка будет находиться в районе дома по ул. Сумской, 77/79-в.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  остановка на сумской, гортранспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Проблемы частного сектора можно решить только в сотрудничестве с городской властью
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 