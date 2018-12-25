25.12.2018 12:48

Ограничено движение по Донец-Захаржевского

Движение ограничено по правой стороне ул. Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по правой стороне Театральной площади, на участке от перекрестка с ул. Донец-Захаржевского до дома №4.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией нежилого здания под многофункциональный комплекс по адресу: ул. Донец-Захаржевского, 6/8.

На этот период движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также до завершения работ по реконструкции здания приостановлена работа площадки для платной парковки: на ул. Донец-Захаржевского и в пер. Некрасова.