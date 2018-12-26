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26.12.2018  10:29   

С дорог Харькова снег убирают более 80 машин

В среду, 26 декабря, на улицы города вышли более 80 единиц снегоуборочной техники.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 117 автомобилей. За прошедшие четверо суток на дороги города высыпали 809 т соли и 1350 куб. м песчано-солевой смеси. 

В парках и скверах снег убирают более 350 коммунальщиков, задействовано 49 единиц техники.

Кроме того, как сообщили в КП «Харківблагоустрій», во дворах города расчищают снег 1353 дворовых рабочих, также задействовано  43 ед. техники и  40 средств малой механизации для уборки тротуаров и внутриквартальных дорог.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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