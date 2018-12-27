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27.12.2018  10:18   

Автобус №215 курсирует по измененному маршруту

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской, а также на перекрестке ул. Сумская – ул. Динамовская – ул. Олеся Гончара ограничено с 27 декабря до завершения работ.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством новой жилой застройки по ул. Динамовской, 1.

На этот период на указанном участке будет осуществляться одностороннее движение транспорта в сторону ул. Олеся Гончара.

Кроме того, с 27 декабря и до завершения работ автобус №215э будет осуществляться объезд закрытого участка по ул. Динамовской следующим образом: ул. Сумская – ул. Белой Акации – ул. Новгородская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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