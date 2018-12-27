Автобус №215 курсирует по измененному маршруту

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской, а также на перекрестке ул. Сумская – ул. Динамовская – ул. Олеся Гончара ограничено с 27 декабря до завершения работ.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством новой жилой застройки по ул. Динамовской, 1.
На этот период на указанном участке будет осуществляться одностороннее движение транспорта в сторону ул. Олеся Гончара.
Кроме того, с 27 декабря и до завершения работ автобус №215э будет осуществляться объезд закрытого участка по ул. Динамовской следующим образом: ул. Сумская – ул. Белой Акации – ул. Новгородская и далее по маршруту.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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