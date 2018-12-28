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28.12.2018  08:30   

В новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет работать дольше

Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до трех часов утра.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городе праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года.

Кроме того, до 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена. С интервалами движения наземного электротранспорта можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков, новый год
 
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