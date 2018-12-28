В субботу центральную улицу Харькова перекроют для уборки снега

Движение транспорта по улице Чернышевской, на участке от улицы Ярослава Мудрого до улицы Свободы, будет запрещено с 8:00 до 16:00 29 декабря.
Запрет на движение вводится в связи с необходимостью проведения работ по уборке снега и льда на данном участке, сообщили в Городской диспетчерской службе.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Ярослава Мудрого, ул. Сумской и ул. Свободы.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
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