Главная Новости Дороги и транспорт В субботу центральную улицу Харькова перекроют для уборки снега
28.12.2018  14:01   

В субботу центральную улицу Харькова перекроют для уборки снега

Движение транспорта по улице Чернышевской, на участке от улицы Ярослава Мудрого до улицы Свободы, будет запрещено с 8:00 до 16:00 29 декабря.


// Городской Дозор

Запрет на движение вводится в связи с необходимостью проведения работ по уборке снега и льда на данном участке, сообщили в Городской диспетчерской службе.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Ярослава Мудрого, ул. Сумской и ул. Свободы.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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