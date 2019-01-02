02.01.2019 11:48

Остановку на перекрестке Валентиновской и Широнинцев перенесли до 1 мая

Остановка общественного транспорта, которая расположена в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской, перенесена на 90 м назад до 1 мая.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков работ по замене магистрального трубопровода.



На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30. Ранее планировалось, что остановочный пункт будет находиться в другом месте до 31 декабря.