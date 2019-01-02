Остановку на перекрестке Валентиновской и Широнинцев перенесли до 1 мая

Остановка общественного транспорта, которая расположена в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской, перенесена на 90 м назад до 1 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков работ по замене магистрального трубопровода.
На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30. Ранее планировалось, что остановочный пункт будет находиться в другом месте до 31 декабря.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: