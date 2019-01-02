Главная Новости Дороги и транспорт Остановку на перекрестке Валентиновской и Широнинцев перенесли до 1 мая
02.01.2019  11:48   

Остановку на перекрестке Валентиновской и Широнинцев перенесли до 1 мая

Остановка общественного транспорта, которая расположена в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской, перенесена на 90 м назад до 1 мая.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков работ по замене магистрального трубопровода. 

На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30. Ранее планировалось, что остановочный пункт будет находиться в другом месте до 31 декабря.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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