03.01.2019 10:28

Водителей предупреждают об ухудшении погоды

По данным гидрометеорологического медцентра 4 декабря на территории Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий.



kh.ukravtodor.gov.ua

Как сообщают в Службе автомобильных дорог, в первой половине дня 4 декабря со юго-восточной части области зайдет циклон при температуре воздуха 0 ° С -2 ° С мороза, который принесет осадки в виде снега, мокрого снега.



Дорожные службы работают в дежурном режиме и готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.



Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.