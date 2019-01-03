Водителей предупреждают об ухудшении погоды

По данным гидрометеорологического медцентра 4 декабря на территории Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий.
Как сообщают в Службе автомобильных дорог, в первой половине дня 4 декабря со юго-восточной части области зайдет циклон при температуре воздуха 0 ° С -2 ° С мороза, который принесет осадки в виде снега, мокрого снега.
Дорожные службы работают в дежурном режиме и готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: