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03.01.2019  10:28   

Водителей предупреждают об ухудшении погоды

По данным гидрометеорологического медцентра 4 декабря на территории Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий.


kh.ukravtodor.gov.ua

Как сообщают в Службе автомобильных дорог, в первой половине дня 4 декабря со юго-восточной части области зайдет циклон при температуре воздуха 0 ° С -2 ° С мороза, который принесет осадки в виде снега, мокрого снега.

Дорожные службы работают в дежурном режиме и готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.

Источник:   САД в Харьковской области
 Тэги:  дороги, непогода, харьков
 
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