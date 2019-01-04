04.01.2019 08:29

Водителям рассказали, в какие районы лучше не ехать

4-5 января в Харьковскую область зайдет циклон, который принесет обильніе снегопады в юго-восточной части региона.



// Патрульная полиция

Наиболее осложненные осложненные погодные условия ожидаются в Изюмском, Лозовском, Балаклейском и Купянском районах, рассказали в патрульное полиции.



В связи с этом правоохранители обращаются к водителям, которые планируют двигаться в направлении Донецкой области автомобильными дорогами М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) и Р-78 (Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка) неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.



Также нужно соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.



«В случае, если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды - звоните по номеру 102 "или сообщите об этом аварийные службы», – обращаются правоохранители.