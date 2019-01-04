Водителям рассказали, в какие районы лучше не ехать

4-5 января в Харьковскую область зайдет циклон, который принесет обильніе снегопады в юго-восточной части региона.
Наиболее осложненные осложненные погодные условия ожидаются в Изюмском, Лозовском, Балаклейском и Купянском районах, рассказали в патрульное полиции.
В связи с этом правоохранители обращаются к водителям, которые планируют двигаться в направлении Донецкой области автомобильными дорогами М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) и Р-78 (Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка) неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Также нужно соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.
«В случае, если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды - звоните по номеру 102 "или сообщите об этом аварийные службы», – обращаются правоохранители.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: