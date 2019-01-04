04.01.2019 17:03

Назначен новый поезд из Харькова на Донбасс

С 18 января АО «Укрзалізниця» запускает новый пассажирский поезд №205/206 Покровск – Харьков.



//buytickets.com.ua

Поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Из Покровска он будет выезжать в 9:20 и прибывать в Харьков в 14:49. В обратном направлении он будет отправляться в 16:35 с прибытием в Покровск в 22:01.



По маршруту будут осуществляться остановки на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачово.



«График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов», – отметил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.



