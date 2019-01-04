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04.01.2019  17:03   

Назначен новый поезд из Харькова на Донбасс

С 18 января АО «Укрзалізниця» запускает новый пассажирский поезд №205/206 Покровск – Харьков.


//buytickets.com.ua

Поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Из Покровска он будет выезжать в 9:20 и прибывать в Харьков в 14:49. В обратном направлении он будет отправляться в 16:35 с прибытием в Покровск в 22:01.

По маршруту будут осуществляться остановки на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачово.

«График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов», – отметил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

 

Источник:   Центр транспортных стратегий
 Тэги:  поезд, харьков
 
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