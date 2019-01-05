05.01.2019 18:18

Из Харькова на рождественские праздники отменили три электрички

На железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский» сообщили, что на эти выходные три электрических состава из Харькова в область ездить не будут.



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На железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский» сообщили, что на эти выходные три электрических состава из Харькова в область ездить не будут.

5, 6 и 7 января отменили электричку Харьков — Беляевка с отправлением в 6:54 и Беляевка - Харьков прибытием в 13:08. 6 января отменили электричку Харьков — Широкий с отправлением в 19:18. 7 января отменили электричку Широкий — Харьков с прибытием в 5:42. 6 января отменили электричку Харьков — Лозовая с отправлением в 12:55 и Лозовая-Харьков с прибытием в 20:02. 7 января назначили электричку Харьков — Лозовая с отправлением в 12:55 и Лозовая — Харьков с прибытием в 20:02. На 6 и 7 января отменили электрички: Харьков - Казачья Лопань с отправлением в 12:14, 17:03 и 19:50 и Казачья Лопань — Харьков с прибытием в 15:30, 19:30 и 22:30.

Напомним, из Харькова в Покровск Донецкой области начнет ездить новый железнодорожный состав. Поезд №205/206 Покровск — Харьков запускают с 18 января. Состав будет ездить по пятницам и воскресеньям. Из Покровска поезд будет выезжать в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он едет в 16:35 и прибывает в Покровск в 22:01. Поезд будет следовать с остановками по станциям: Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.