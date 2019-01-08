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08.01.2019  16:49   

В субботу нельзя будет проехать по части Сумской: троллейбусы и пять автобусов изменят маршрут

В субботу движение транспорта по Сумской, на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости, на полтора часа будет запрещено.


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Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости, будет запрещено с 13:00 до 14:30 в субботу, 12 января.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано  с проведением фестиваля «Вертеп-фест-2019».
 
В это время автобусы будут курсировать следующим образом:
 
№20э, 217э: - пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;
 
№78е, 202э: - ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;
 
№119э: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: - пер. Плетневский - ул. Кооперативная) - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.
 
Также на этом участке ул. Сумской будет запрещено движение троллейбусов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, сумская, харьков
 
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