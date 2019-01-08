08.01.2019 16:49

В субботу нельзя будет проехать по части Сумской: троллейбусы и пять автобусов изменят маршрут

В субботу движение транспорта по Сумской, на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости, на полтора часа будет запрещено.



juristauto.com

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости, будет запрещено с 13:00 до 14:30 в субботу, 12 января.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением фестиваля «Вертеп-фест-2019».

В это время автобусы будут курсировать следующим образом:

№20э, 217э: - пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

№78е, 202э: - ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: - пер. Плетневский - ул. Кооперативная) - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.

Также на этом участке ул. Сумской будет запрещено движение троллейбусов.