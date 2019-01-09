09.01.2019 10:28

Снег на дорогах Харькова убирают более 130 машин

В среду, 9 января, на улицах Харькова работают 134 единицы снегоуборочной техники.



// Городской Дозор

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 90 спецавтомобилей.



Ориентировочно с 3:00, с начала снегопада, на дороги высыпали 410 т соли и 611 куб. м песчано-солевой смеси. Кроме того, 127 рабочих очищают от снега пешеходные переходы.



В уборке городских парков и скверов задействовано более 470 рабочих и около 50 единиц техники.