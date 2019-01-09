Снег на дорогах Харькова убирают более 130 машин

В среду, 9 января, на улицах Харькова работают 134 единицы снегоуборочной техники.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 90 спецавтомобилей.
Ориентировочно с 3:00, с начала снегопада, на дороги высыпали 410 т соли и 611 куб. м песчано-солевой смеси. Кроме того, 127 рабочих очищают от снега пешеходные переходы.
В уборке городских парков и скверов задействовано более 470 рабочих и около 50 единиц техники.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
До самого вечера в Харькове облачно, снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: