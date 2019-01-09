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09.01.2019  13:29   

Отремонтирован подземный переход возле цирка (ФОТО)

Открыть переход для пешеходов планируется до конца января.


// Facebook/KharkovTrans

Ремонт перехода начали в 2018 году, сообщает Харьков транспортный.

В процессе ремонтных работ был понижен уровень вод, приведена в порядок ливневая канализация.

Рабочие восстановили ступени, перила, пол.

Выполнена отделка выходов и двери в служебные помещения, окрашены стены и потолок.

Источник:   Харьков транспортный
 Тэги:  подземный переход, харьков
 
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