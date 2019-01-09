Отремонтирован подземный переход возле цирка (ФОТО)

Открыть переход для пешеходов планируется до конца января.
Ремонт перехода начали в 2018 году, сообщает Харьков транспортный.
В процессе ремонтных работ был понижен уровень вод, приведена в порядок ливневая канализация.
Рабочие восстановили ступени, перила, пол.
Выполнена отделка выходов и двери в служебные помещения, окрашены стены и потолок.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
До самого вечера в Харькове облачно, снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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