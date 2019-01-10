Харьковскому аэропорту присвоили новое название

Со среды на картах Google Maps международный аэропорт «Харьков» получил приставку к названию.
Воздушная гавань стала называться «Международный аэропорт «Харьков» имени Егора Летова» (лидер российской панк-рок-группы «Гражданская оборона»). В Google такие переименования обычно происходят, когда большинство пользователей предлагает сервису внести правки в название.
В аэропорту «Харьков» прокомментировали инцидент с переименованием.
«Сообщаем, что единственное официальное название аэропорта - Международный аэропорт "Харьков". Информация о переименовании названия учреждения не является правдоподобной. Вопрос с фейковым именем в Google Maps мы пытаемся решить как можно быстрее», – сообщили Status quo в пресс-службе аэропорта.
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