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10.01.2019  09:27   

Харьковскому аэропорту присвоили новое название

Со среды на картах Google Maps международный аэропорт «Харьков» получил приставку к названию.


// sq.com.ua

Воздушная гавань стала называться «Международный аэропорт «Харьков» имени Егора Летова» (лидер российской панк-рок-группы «Гражданская оборона»). В  Google такие переименования обычно происходят, когда большинство пользователей предлагает сервису внести правки в название.

В аэропорту «Харьков» прокомментировали инцидент с переименованием.

«Сообщаем, что единственное официальное название аэропорта - Международный аэропорт "Харьков". Информация о переименовании названия учреждения не является правдоподобной. Вопрос с фейковым именем в Google Maps мы пытаемся решить как можно быстрее», – сообщили Status quo в пресс-службе аэропорта.


 

Тэги:  аэропорт, харьков
 
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