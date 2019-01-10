Где переждать непогоду на дорогах области

Харьковщину снова ожидает большой снег, и дорожники напоминают, где можно остановиться, если будут введены ограничения в движении из-за непогоды.
Перечень стоянок и мест отстоя транспортных средств на на автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области:
автомобильная дорога /М-03/ Киев-Харьков-Довжанский:
км 396 – около площадки на границе с Полтавской областью,
км 433 – кафе,
км 472 – у поста полиции «Песочин»,
км 479 – отель «Дубрава»,
км 517,
км 550 – площадка возле с. граково,
км 618, км 629 – возле гостиницы «7 ветров»
автомобильная дорога /М-18/ Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:
км 19
км 146 – площадка у кафе
автомобильная дорога /М-29/ Харьков-Красноград-Перещепино:
км 124
автомобильная дорога/М-20/Харьков-Щербаковка:
км 13 – у поста,
км 38 – у поста
автомобильная дорога/Р-07/Чугуев-Меловое:
км 8 – площадка у истока,
км 110 – площадка на границе с Луганской областью
автомобильная дорога/Р-46/Харьков-Ахтырка:
км 9 – у поста,
км 90 – площадка на границе с Сумской областью.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: