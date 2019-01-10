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10.01.2019  13:03   

Где переждать непогоду на дорогах области

Харьковщину снова ожидает большой снег, и дорожники напоминают, где можно остановиться, если будут введены ограничения в движении из-за непогоды.


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Перечень стоянок и мест отстоя транспортных средств на на автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области:

автомобильная дорога /М-03/ Киев-Харьков-Довжанский:
км 396 – около площадки на границе с Полтавской областью,
км 433 – кафе,
км 472 – у поста полиции «Песочин»,
км 479 – отель «Дубрава»,
км 517,
км 550 – площадка возле с. граково,
км 618, км 629 – возле гостиницы «7 ветров»

автомобильная дорога /М-18/ Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:
км 19
км 146 – площадка у кафе

автомобильная дорога /М-29/ Харьков-Красноград-Перещепино:
км 124

автомобильная дорога/М-20/Харьков-Щербаковка:
км 13 – у поста,
км 38 – у поста

автомобильная дорога/Р-07/Чугуев-Меловое:
км 8 – площадка у истока,
км 110 – площадка на границе с Луганской областью

автомобильная дорога/Р-46/Харьков-Ахтырка:
км 9 – у поста,
км 90 – площадка на границе с Сумской областью.

Источник:   САД
 Тэги:  дороги, уборка снега, непогода, харьков
 
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