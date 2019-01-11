Сотня снегоуборочных машин работают на дорогах Харькова

В пятницу, 11 января, вышли на маршруты 98 единиц снегоуборочной техники.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 94 машины.
За прошедшие сутки на дороги высыпали 465 т соли и 732,5 куб. м песчано-солевой смеси.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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