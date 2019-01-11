Сотня снегоуборочных машин работают на дорогах Харькова

Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.

В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.