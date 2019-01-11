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11.01.2019  11:05   

Сотня снегоуборочных машин работают на дорогах Харькова

В пятницу, 11 января, вышли на маршруты 98 единиц снегоуборочной техники.


// Городской Дозор

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 94 машины.

За прошедшие сутки на дороги высыпали 465 т соли и 732,5 куб. м песчано-солевой смеси.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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