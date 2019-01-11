11.01.2019 11:31

По улице Деревянко несколько дней будет ограничено движение транспорта

С 8:00 часов 11 января до 18:00 15 января ограничивается движение транспорта по улице Деревянко в районе дома №30 при движении в направлении ул. Ахсарова.



Google Maps

Как сообщили в городской диспетчерской службе, ограничение движения связано с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ремонту участка трубопровода в районе дома №30 по ул. Деревянко.



Городской пассажирский транспорт будет пропускаться беспрепятственно. Для остального трнспорта организуют проез по свободной от выполнения работ полосе.