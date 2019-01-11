По улице Деревянко несколько дней будет ограничено движение транспорта

С 8:00 часов 11 января до 18:00 15 января ограничивается движение транспорта по улице Деревянко в районе дома №30 при движении в направлении ул. Ахсарова.
Как сообщили в городской диспетчерской службе, ограничение движения связано с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ремонту участка трубопровода в районе дома №30 по ул. Деревянко.
Городской пассажирский транспорт будет пропускаться беспрепятственно. Для остального трнспорта организуют проез по свободной от выполнения работ полосе.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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