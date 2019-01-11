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11.01.2019  11:31   

По улице Деревянко несколько дней будет ограничено движение транспорта

С 8:00 часов 11 января до 18:00 15 января ограничивается движение транспорта по улице Деревянко в районе дома №30 при движении в направлении ул. Ахсарова.


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Как сообщили в городской диспетчерской службе, ограничение движения связано с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ремонту участка трубопровода в районе дома №30 по ул. Деревянко.

Городской пассажирский транспорт будет пропускаться беспрепятственно. Для остального трнспорта организуют проез по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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