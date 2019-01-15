Главная Новости Дороги и транспорт Улица Скрипника перекрыта в первой половине дня среды
15.01.2019  08:10   

Улица Скрипника перекрыта в первой половине дня среды

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, запрещено до 13:00 16 января.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением траурной церемонии прощания с Почетным гражданином города Харькова Александром Кривцовым в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7).

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.

Также будет запрещена парковка и стоянка транспорта в местах проведения траурных мероприятий по ул. Скрипника и ул. Пушкинской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.01 Дороги и транспорт Остановку на перекрестке Валентиновской и Широнинцев перенесли до 1 мая 31.12 Дороги и транспорт В новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать дольше 27.12 Дороги и транспорт Автобус №215 курсирует по измененному маршруту
 
 

Видео

Осторожно, сосульки! В горсовете харьковчан просят обращать внимание на ограждения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 