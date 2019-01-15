15.01.2019 08:10

Улица Скрипника перекрыта в первой половине дня среды

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, запрещено до 13:00 16 января.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением траурной церемонии прощания с Почетным гражданином города Харькова Александром Кривцовым в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7).

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.



Также будет запрещена парковка и стоянка транспорта в местах проведения траурных мероприятий по ул. Скрипника и ул. Пушкинской.