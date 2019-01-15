Улица Скрипника перекрыта в первой половине дня среды

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, запрещено до 13:00 16 января.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением траурной церемонии прощания с Почетным гражданином города Харькова Александром Кривцовым в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7).
На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.
Также будет запрещена парковка и стоянка транспорта в местах проведения траурных мероприятий по ул. Скрипника и ул. Пушкинской.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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