16.01.2019 13:47

Отменены ограничения по сдаче железнодорожных билетов и оформлению групповых заявок через Интернет

Укрзализниця вводила ограничения перед новогодними праздниками, чтобы избежать дефицита билетов.



//nevsedoma.com.ua

Укрзализниця 15 января, с 16:00 восстаноивла операции по возврату проездных документов на сайте и в мобильных приложениях. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Меры по ограничению возврата билетов через интернет имели целью обеспечить поступление в свободную продажу мест для реального пассажира, поскольку анализ специалистов Укрзализници ; показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда, что свидетельствует об оптовых покупках для последующей перепродажи", - пояснили в УЗ.

В пресс-службе отметили, что с помощью ограничительных мер удалось добиться результата – искусственного дефицита билетов на поезда в новогодние праздники не было.

Напомним, возврат билетов с 15 декабря 2018 года бы разрешен только через железнодорожные кассы. Также вводились ограничения по оформлению групповых заявок – они тоже будут отменены сегодня, 15 января.

Как сообщалось, Новый год в поездах встретили почти 20 тысяч украинцев. Те, кто путешествовал на поездах в новогоднюю ночь, получили сладкие подарки и открытки от УЗ.