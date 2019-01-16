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16.01.2019  13:47   

Отменены ограничения по сдаче железнодорожных билетов и оформлению групповых заявок через Интернет

Укрзализниця вводила ограничения перед новогодними праздниками, чтобы избежать дефицита билетов.


//nevsedoma.com.ua
Укрзализниця 15 января, с 16:00 восстаноивла операции по возврату проездных документов на сайте и в мобильных приложениях. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
 
"Меры по ограничению возврата билетов через интернет имели целью обеспечить поступление в свободную продажу мест для реального пассажира, поскольку анализ специалистов Укрзализници ; показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда, что свидетельствует об оптовых покупках для последующей перепродажи", - пояснили в УЗ.
 
В пресс-службе отметили, что с помощью ограничительных мер удалось добиться результата – искусственного дефицита билетов на поезда в новогодние праздники не было.
 
Напомним, возврат билетов с 15 декабря 2018 года бы разрешен только через железнодорожные кассы. Также вводились ограничения по оформлению групповых заявок – они тоже будут отменены сегодня, 15 января.
 
Как сообщалось, Новый год в поездах встретили почти 20 тысяч украинцев. Те, кто путешествовал на поездах в новогоднюю ночь, получили сладкие подарки и открытки от УЗ.
Источник:   Сегодня
 Тэги:  укрзализниця, билеты, украина, харьков, сняты ограничения
 
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