Вниманию водителей: пробки в Харькове

Утром 17 января автомобильные пробки в Харькове соответствуют рабочему дню.
В основном, машины стоят в районе Московского и Юбилейного проспектов, сообщает Харьков.comments.ua.
Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:
Московский проспект, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.
Улица Библика, район метро «ХТЗ» и «Масельского» – движение в сторону центра.
Московский проспект, район метро «Армейская» – движение в сторону центра.
Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.
Улица Академика Павлова — движение в сторону метро «Героев Труда».
Улица Валентиновская — движение в сторону метро «Студенческая».
Улица Василия Стуса — движение в сторону улицы Академика Павлова.
Проспект Тракторостроителей — движение в сторону проспекта Юбилейный.
Улица Гвардейцев Широнинцев — движение в сторону проспекта Юбилейный.
Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Защитников Украины.
Улица Одесская — движение в сторону проспекта Гагарина.
Проспект Гагарина, район одноименного метро — движение от центра.
Улица Малая Гончаровская — движение в сторону центра.
Улица Деревянко — движение в сторону Сумской.
Центр: улица Шатиловская, улица Пушкинская (метро «Архитектора Бекетова»), Бурсацкий спуск, Костюринский переулок, Нетеченская набережная, улица Веснина.
Начало Московского проспекта перекрыто.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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