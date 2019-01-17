17.01.2019 09:35

Вниманию водителей: пробки в Харькове

Утром 17 января автомобильные пробки в Харькове соответствуют рабочему дню.



//kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе Московского и Юбилейного проспектов, сообщает Харьков.comments.ua.



Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:



Московский проспект, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.



Улица Библика, район метро «ХТЗ» и «Масельского» – движение в сторону центра.



Московский проспект, район метро «Армейская» – движение в сторону центра.



Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.



Улица Академика Павлова — движение в сторону метро «Героев Труда».



Улица Валентиновская — движение в сторону метро «Студенческая».



Улица Василия Стуса — движение в сторону улицы Академика Павлова.



Проспект Тракторостроителей — движение в сторону проспекта Юбилейный.



Улица Гвардейцев Широнинцев — движение в сторону проспекта Юбилейный.



Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Защитников Украины.



Улица Одесская — движение в сторону проспекта Гагарина.



Проспект Гагарина, район одноименного метро — движение от центра.



Улица Малая Гончаровская — движение в сторону центра.



Улица Деревянко — движение в сторону Сумской.



Центр: улица Шатиловская, улица Пушкинская (метро «Архитектора Бекетова»), Бурсацкий спуск, Костюринский переулок, Нетеченская набережная, улица Веснина.



Начало Московского проспекта перекрыто.