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17.01.2019  09:35   

Вниманию водителей: пробки в Харькове

Утром 17 января автомобильные пробки в Харькове соответствуют рабочему дню.


//kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе Московского и Юбилейного проспектов, сообщает Харьков.comments.ua.

Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:

Московский проспект, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.

Улица Библика, район метро «ХТЗ» и «Масельского» – движение в сторону центра.

Московский проспект, район метро «Армейская» – движение в сторону центра.

Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.

Улица Академика Павлова — движение в сторону метро «Героев Труда».

Улица Валентиновская — движение в сторону метро «Студенческая».

Улица Василия Стуса — движение в сторону улицы Академика Павлова.

Проспект Тракторостроителей — движение в сторону проспекта Юбилейный.

Улица Гвардейцев Широнинцев — движение в сторону проспекта Юбилейный.

Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Защитников Украины.

Улица Одесская — движение в сторону проспекта Гагарина.

Проспект Гагарина, район одноименного метро — движение от центра.

Улица Малая Гончаровская — движение в сторону центра.

Улица Деревянко — движение в сторону Сумской.

Центр: улица Шатиловская, улица Пушкинская (метро «Архитектора Бекетова»), Бурсацкий спуск, Костюринский переулок, Нетеченская набережная, улица Веснина.

Начало Московского проспекта перекрыто.

Источник:   Харьков.comments.ua
 Тэги:  дороги, пробки, харьков
 
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