Весной запустят новые авиарейсы в Рим и Милан

С 12 марта улететь в оба итальянских города из аэропорта «Харьков» можно будет трижды в неделю.
«Новые сообщения - это очередное подтверждение того, что Харьковская область движется в направлении экономической интеграции в ЕС. И то, что пассажирооборот Харьковского аэропорта вырос за год на 19%, - это показатель того, что Харьковщина привлекательна и для туристов, и для бизнеса», - сказал директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос во время презентации авиарейсов 17 января.Директор по продажам и маркетингу Ernest Airlines Массимо Ди Перна выразил уверенность в том, что прямые рейсы из Харькова будут способствовать усилению внимания итальянцев к нашему региону.
«Мы благодарны за доброжелательность и помощь областной администрации в открытии рейсов. Нам очень комфортно работать вместе. Мы приняли такое решение, потому что верим в ваш регион и видим перспективы для развития отношений. Уверен, что наши рейсы - это не только хорошая возможность для туристов, но и дополнительная возможность для Харьковщины представить себя Европе», - сказал Массимо Ди Перна.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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