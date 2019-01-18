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18.01.2019  08:20   

Весной запустят новые авиарейсы в Рим и Милан

С 12 марта улететь в оба итальянских города из аэропорта «Харьков» можно будет трижды в неделю.


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Рейсы из Харькова открывает итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines.

«Новые сообщения - это очередное подтверждение того, что Харьковская область движется в направлении экономической интеграции в ЕС. И то, что пассажирооборот Харьковского аэропорта вырос за год на 19%, - это показатель того, что Харьковщина привлекательна и для туристов, и для бизнеса», - сказал директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос во время презентации авиарейсов 17 января.

Директор по продажам и маркетингу Ernest Airlines Массимо Ди Перна выразил уверенность в том, что прямые рейсы из Харькова будут способствовать усилению внимания итальянцев к нашему региону.

«Мы благодарны за доброжелательность и помощь областной администрации в открытии рейсов. Нам очень комфортно работать вместе. Мы приняли такое решение, потому что верим в ваш регион и видим перспективы для развития отношений. Уверен, что наши рейсы - это не только хорошая возможность для туристов, но и дополнительная возможность для Харьковщины представить себя Европе», - сказал Массимо Ди Перна.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  авиарейс, рим, милан, харьков
 
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