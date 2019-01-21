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21.01.2019  12:41   

Желающие могут стать машинистами поездов метрополитена

Харьковский метрополитен обучит профессии машиниста.


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Техническая школа коммунального предприятия «Харьковский метрополитен» проводит набор на обучение профессии «Машинист электропоезда».
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, для начала нужно подать заявку на собеседование: по почте n.nekrasova@metro.kharkov.ua; по тел.: 730-31-70, 730-31-71, 739-14-47, 739-18-78 (пн.-пт. с 8:00 до 16:00); или через официальную страницу предприятия в социальной сети «Facebook». В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, контактный телефон и адрес.
 
Всех, кто прошел собеседование, уведомят по телефону. Следующим этапом станет прохождение медкомиссии, и если у человека нет проблем со здоровьем, его пригласят для заключения договора и оплаты курса.
 
Обучение продлится полгода. При успешном завершении на предприятии гарантируют трудоустройство. 
 
Требования к кандидатам: мужчины старше 18 лет; полное среднее образование; профессиональное (профессионально-техническое) образование; средне-техническое образование; высшее (техническое) образование; состояние здоровья согласно требованиям по профессии «Машинист электропоезда» (приказ Министерства транспорта и связи Украины № 240, приказ Министерства здравоохранения Украины № 246).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  метрополитен, стать машинистом, харьков
 
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