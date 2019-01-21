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21.01.2019  17:01   

Из Харькова в Баку откроют прямой авиарейс

Лоукост-авиакомпания Buta Airways впервые запустит направление из Харькова в столицу Азербайджана.


// ХОГА

Перелеты стартуют 3 мая 2019 года и будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Цена билетов начинается от 30$. Забронировать их уже можно на сайте авиакомпании и в авиакассах аэропорта «Харьков».

Buta Airways – азербайджанская авиакомпания, основанная в 2016 году. Самолеты компании осуществляют рейсы из азербайджанских городов Баку и Гянджи по десяти международным направлениям. В 2019 году компания планирует расширение географии полетов, и Харьков стал одним из новых направлений. 

Флот компании включает современные лайнеры Embraer E190. Именно на таких самолетах будут осуществляться рейсы между Харьковом и Баку. Embraer E190 считаются комфортабельными самолетами – с удобными креслами, широкими проходами и вместительными полками для ручной клади.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  авиарейс, харьков
 
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