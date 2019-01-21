Из Харькова в Баку откроют прямой авиарейс

Лоукост-авиакомпания Buta Airways впервые запустит направление из Харькова в столицу Азербайджана.
Перелеты стартуют 3 мая 2019 года и будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Цена билетов начинается от 30$. Забронировать их уже можно на сайте авиакомпании и в авиакассах аэропорта «Харьков».
Buta Airways – азербайджанская авиакомпания, основанная в 2016 году. Самолеты компании осуществляют рейсы из азербайджанских городов Баку и Гянджи по десяти международным направлениям. В 2019 году компания планирует расширение географии полетов, и Харьков стал одним из новых направлений.
Флот компании включает современные лайнеры Embraer E190. Именно на таких самолетах будут осуществляться рейсы между Харьковом и Баку. Embraer E190 считаются комфортабельными самолетами – с удобными креслами, широкими проходами и вместительными полками для ручной клади.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажн.:
давл.:
ветер: