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21.01.2019  18:56   

Из Харькова пустят ускоренную электричку

Состав будет курсировать между Изюмом и Харьковом.


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Как сообщает SQ, ссылаясь на Южную железную дорогу, электропоезд Изюм-Харьков (Левада) (№6412) будет ускоренным.
 
С просьбой ускорить электричку обратились люди.
 
Как уточнили на ЮЖД, из Изюма электричка с 22 января будет отправляться в 5.14 (вместо 5.03) и будет делать остановки только на крупных станциях. За счет сокращения остановок время в пути сократится почти на час: вместо 8.36 электропоезд будет прибывать в Харьков в 7.45.
 
Как отметили на предприятии, для жителей населенных пунктов, возле которых электричка останавливаться не будет, предусмотрены альтернативные поезда. Например, через пос.Слобожанский (Змиевской р-н) идет утренний электропоезд Шебелинка – Харьков-Левада (№6860). Этот электропоезд останавливается в Слобожанском почти в то же самое время, что делал остановку поезд Изюм - Харьков (Левада).
Источник:   SQ
 Тэги:  железная дорога, ускоренная электричка, харьков, изюм
 
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