22.01.2019 09:11

Пробки в Харькове: водителям на заметку

Утром, 22 января, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.



//kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе Московского и Юбилейного проспектов, сообщает Харьков.comments.ua.



Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:

Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:



Московский проспект, район улицы Плиточной — движение от центра.



Улица Библика — движение в сторону Бульвара Богдана Хмельницкого.



Московский проспект, район одноименного метро — движение в сторону центра.



Московский проспект, район метро «Армейская» — движение в сторону центра.



Улица Харьковских дивизий — движение в сторону Московского проспекта.



Проспект Петра Григоренко — движение в сторгону Московского проспекта.



Московский проспект, район метро «Палац спорту» - движение в обе стороны.



Улица Амурская, ранок «Барабашово» - движение в обе стороны.



Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» - движение в сторону Защитников Украины.



Улица Шевченко — ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.



Метро «Киевская» - движение стоит на перекрестке.



Улица Валентиновская — движение в сторону метро «Студенческая».



Улица Гвардейцев Широнинцев — движение в сторону проспекта Юбилейный.



Улица Державинская — движение в сторону улицы Плехановской.



Проспект Гагарина, район аэропорта — движение от центра.



Улица Одесская — движение в сторону проспекта Гагарина.



Проспект Гагарина, район одноименного метро — движение в сторону центра.



Метро «Алексеевская» - движение в сторону центра.



Улица Деревянко — движение в сторону улицы Сумской.



Улица 23 августа — движение в сторону проспекта Науки.



Полтавский Шлях, мост на Южном вокзале — движение в сторону центра.



Салтовское шоссе — движение в сторону проспекта Льва Ландау.



Улица Краснодарская — движение в сторону проспекта Льва Ландау.



Центр: улица Клочковская (район Ботанического сада), улица Чичибабина, улица Маршала Бажанова, улица Пушкинская, улица Конторская.



Начало Московского проспекта перекрыто.