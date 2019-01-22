Пробки в Харькове: водителям на заметку

Утром, 22 января, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.
В основном, машины стоят в районе Московского и Юбилейного проспектов, сообщает Харьков.comments.ua.
Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:
Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:
Московский проспект, район улицы Плиточной — движение от центра.
Улица Библика — движение в сторону Бульвара Богдана Хмельницкого.
Московский проспект, район одноименного метро — движение в сторону центра.
Московский проспект, район метро «Армейская» — движение в сторону центра.
Улица Харьковских дивизий — движение в сторону Московского проспекта.
Проспект Петра Григоренко — движение в сторгону Московского проспекта.
Московский проспект, район метро «Палац спорту» - движение в обе стороны.
Улица Амурская, ранок «Барабашово» - движение в обе стороны.
Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» - движение в сторону Защитников Украины.
Улица Шевченко — ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.
Метро «Киевская» - движение стоит на перекрестке.
Улица Валентиновская — движение в сторону метро «Студенческая».
Улица Гвардейцев Широнинцев — движение в сторону проспекта Юбилейный.
Улица Державинская — движение в сторону улицы Плехановской.
Проспект Гагарина, район аэропорта — движение от центра.
Улица Одесская — движение в сторону проспекта Гагарина.
Проспект Гагарина, район одноименного метро — движение в сторону центра.
Метро «Алексеевская» - движение в сторону центра.
Улица Деревянко — движение в сторону улицы Сумской.
Улица 23 августа — движение в сторону проспекта Науки.
Полтавский Шлях, мост на Южном вокзале — движение в сторону центра.
Салтовское шоссе — движение в сторону проспекта Льва Ландау.
Улица Краснодарская — движение в сторону проспекта Льва Ландау.
Центр: улица Клочковская (район Ботанического сада), улица Чичибабина, улица Маршала Бажанова, улица Пушкинская, улица Конторская.
Начало Московского проспекта перекрыто.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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