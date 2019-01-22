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22.01.2019  09:11   

Пробки в Харькове: водителям на заметку

Утром, 22 января, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.


//kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе Московского и Юбилейного проспектов, сообщает Харьков.comments.ua.

Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:

Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:

Московский проспект, район улицы Плиточной — движение от центра.

Улица Библика — движение в сторону Бульвара Богдана Хмельницкого.

Московский проспект, район одноименного метро — движение в сторону центра.

Московский проспект, район метро «Армейская» — движение в сторону центра.

Улица Харьковских дивизий — движение в сторону Московского проспекта.

Проспект Петра Григоренко — движение в сторгону Московского проспекта.

Московский проспект, район метро «Палац спорту» - движение в обе стороны.

Улица Амурская, ранок «Барабашово» - движение в обе стороны.

Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» - движение в сторону Защитников Украины.

Улица Шевченко — ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.

Метро «Киевская» - движение стоит на перекрестке.

Улица Валентиновская — движение в сторону метро «Студенческая».

Улица Гвардейцев Широнинцев — движение в сторону проспекта Юбилейный.

Улица Державинская — движение в сторону улицы Плехановской.

Проспект Гагарина, район аэропорта — движение от центра.

Улица Одесская — движение в сторону проспекта Гагарина.

Проспект Гагарина, район одноименного метро — движение в сторону центра.

Метро «Алексеевская» - движение в сторону центра.

Улица Деревянко — движение в сторону улицы Сумской.

Улица 23 августа — движение в сторону проспекта Науки.

Полтавский Шлях, мост на Южном вокзале — движение в сторону центра.

Салтовское шоссе — движение в сторону проспекта Льва Ландау.

Улица Краснодарская — движение в сторону проспекта Льва Ландау.

Центр: улица Клочковская (район Ботанического сада), улица Чичибабина, улица Маршала Бажанова, улица Пушкинская, улица Конторская.

Начало Московского проспекта перекрыто.

Источник:   Харьков.comments.ua
 Тэги:  пробки, движение, харьков
 
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