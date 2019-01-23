23.01.2019 08:21

На Харьков идёт большой снег. Коммунальщики просят не парковать машины по краю дорог

В среду в Харькове снова ожидается ухудшение погодных условий. Осадков будет немало, говорят синоптики. Сыпать начнет ближе к обеду. Ожидается достаточно сильная метель с сильными порывами ветра.



// Городской Дозор

Городские коммунальщики, а именно профильное КП «Дорремстрой», занимающееся очисткой дорожных артерий от снега, нацелены работать на полную. Как и обычно в сильные снегопады.



У предприятия есть перечень улиц, которые необходимо как можно скорее освободить от снежного плена, чтобы Харьков не «застрял», не ушел в сплошные «тянучки».



«По приоритетности сначала убираются магистральные улицы с большим количеством движения, где ходит городской транспорт, чтобы город функционировал. И потом далее расходимся уже к окраинам, к их улицам», – рассказал начальник участка «Магистраль» КСП «Дорремстрой» Артем Одарченко.



Чтобы коммунальщики смогли сделать свою работу в совершенстве, добавляет Артем Одарченко, всем автовладельцам следует прислушиваться к их советам. Если на улице идет большой снег - автомобиль лучше оставить на парковке, а не вдоль дорог. Чтобы она не мешала работе спецтехники.



«Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы не ставили автомобили, не парковали на проезжей части центральных магистралей города, чтобы они не мешали расчистке города. Где более узкие проезжие части, то там конечно проблемней - потому что там машины ставят практически везде. Что в центре города, что на окраине. Просим полицию, чтобы они в таком случае убирали машины», – рассказал Артем Одарченко.