Главная Новости Дороги и транспорт На Харьков идёт большой снег. Коммунальщики просят не парковать машины по краю дорог
23.01.2019  08:21   

На Харьков идёт большой снег. Коммунальщики просят не парковать машины по краю дорог

В среду в Харькове снова ожидается ухудшение погодных условий. Осадков будет немало, говорят синоптики. Сыпать начнет ближе к обеду. Ожидается достаточно сильная метель с сильными порывами ветра.


// Городской Дозор

Городские коммунальщики, а именно профильное КП «Дорремстрой», занимающееся очисткой дорожных артерий от снега, нацелены работать на полную. Как и обычно в сильные снегопады.

У предприятия есть перечень улиц, которые необходимо как можно скорее освободить от снежного плена, чтобы Харьков не «застрял», не ушел в сплошные «тянучки».
 
«По приоритетности сначала убираются магистральные улицы с большим количеством движения, где ходит городской транспорт, чтобы город функционировал. И потом далее расходимся уже к окраинам, к их улицам», – рассказал начальник участка «Магистраль» КСП «Дорремстрой» Артем Одарченко.

Чтобы коммунальщики смогли сделать свою работу в совершенстве, добавляет Артем Одарченко, всем автовладельцам следует прислушиваться к их советам. Если на улице идет большой снег - автомобиль лучше оставить на парковке, а не вдоль дорог. Чтобы она не мешала работе спецтехники.
 
«Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы не ставили автомобили, не парковали на проезжей части центральных магистралей города, чтобы они не мешали расчистке города. Где более узкие проезжие части, то там конечно проблемней - потому что там машины ставят практически везде. Что в центре города, что на окраине. Просим полицию, чтобы они в таком случае убирали машины», – рассказал Артем Одарченко.

Тэги:  дороги, непогода, харьков
 
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