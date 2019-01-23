На старой ветке метрополитена поезда временно замедлили движение

Утром 23 января на некоторых платформах метро был затруднен проход пассажиров.
В частности, очевидцы сообщали о большом скоплении пассажиров на станциях «Индустриальная» и «Дворец спорта».
В КП «Харьковский метрополитен» объяснили случившееся техническими причинами.
«Движение поездов осуществлялось с ограничением скорости. На график следования составов по Холодногорско-Заводской линии это не повлияло», - рассказал пресс-секретарь харьковского метрополитена Алексей Битнер.
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Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
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