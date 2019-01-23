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23.01.2019  10:03   

На старой ветке метрополитена поезда временно замедлили движение

Утром 23 января на некоторых платформах метро был затруднен проход пассажиров.


// Facebook

В частности, очевидцы сообщали о большом скоплении пассажиров на станциях «Индустриальная» и «Дворец спорта».

В КП «Харьковский метрополитен» объяснили случившееся техническими причинами.

«Движение поездов осуществлялось с ограничением скорости. На график следования составов по Холодногорско-Заводской линии это не повлияло», - рассказал пресс-секретарь харьковского метрополитена Алексей Битнер.

Тэги:  метро, харьков
 
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