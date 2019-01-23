В харьковской подземке произошел технический сбой – коментарии пресс-службы Метрополитена (обновлено ФОТО)

В часы пик электрички задерживались на Холодногорско-Заводской линии харьковского метро
Об этом сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер, передает «UA Харьков».
По словам Битнера, между 8:00 и 9:00 на Холодногорско-Заводской линии метро произошел технический сбой, из-за чего увеличился интервал движения поездов.
Так, поезда прибывали на станции каждые 8 минут.
Как правило, отметил Битнер, этот интервал составляет 2,5-3 минуты.
«Это был технический сбой в работе одного поезда. Поэтому другим поездам пришлось немного медленнее ехать. Что именно за сбой, сейчас выясняют», - сказал Битнер.
Сейчас поезда курсируют в обычном режиме.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: