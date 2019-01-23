Главная Новости Дороги и транспорт В харьковской подземке произошел технический сбой – коментарии пресс-службы Метрополитена (обновлено ФОТО)
23.01.2019  11:40   

В харьковской подземке произошел технический сбой – коментарии пресс-службы Метрополитена (обновлено ФОТО)

В часы пик электрички задерживались на Холодногорско-Заводской линии харьковского метро


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Об этом сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер, передает  «UA Харьков».

По словам Битнера, между 8:00 и 9:00 на Холодногорско-Заводской линии метро произошел технический сбой, из-за чего увеличился интервал движения поездов.

Так, поезда прибывали на станции каждые 8 минут.

Как правило, отметил Битнер, этот интервал составляет 2,5-3 минуты.

«Это был технический сбой в работе одного поезда. Поэтому другим поездам пришлось немного медленнее ехать. Что именно за сбой, сейчас выясняют», - сказал Битнер.

Сейчас поезда курсируют в обычном режиме.

Источник:   ua.kharkiv
 Тэги:  подземка, метро, сбой, харьков, битнер
 
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