Подорожание топлива существенно снизило транспортный товарооборот Харькова и области

Региональные статистики подвели печальный итог ушедшего года
В целом по Харькову, при том же объеме грузов, что и в 2017 году, за 2018-й грузооборот упал до 96,2 % от прошлогоднего. Т.е загружать машины стали больше, но перевозить на меньшие расстояния.
Это тревожный сигнал для харьковских дорожников – дороги продолжают разбивать «перегрузом».
Всего по области перевезли более 14,7 млн. тонн грузов (99,7% от прошлогоднего). Из них 9,8 миллионов тон исключительно по Харькову.
Более миллиона тонн грузов перевезено в Харьковском районе.
К слову 9 из 27 районов (практически треть) Харьковщины нарастили объёмы грузооборота.
По данных харьковских статистиков в лидерах наращивания темпов грузооборота Красноградский, Змиевской и Кегичевский районы.
Однако объемы перевозки «лидеров» составляют 3,3% от общеобластного – 542,4 тысячи тонн.
Вцелом по Харькову и области падение грузооборота и объема перевозки грузов составило почти 5 % по сравнению с прошлогодним.
Рост цен на топливо за год превысил официальный уровень инфляции, значительно обогнав (по некоторым видам топлива) 11-15%.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: