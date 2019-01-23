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23.01.2019  14:31   

Подорожание топлива существенно снизило транспортный товарооборот Харькова и области

Региональные статистики подвели печальный итог ушедшего года


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В целом по Харькову, при том же объеме грузов, что и в 2017 году, за 2018-й грузооборот упал до 96,2 % от прошлогоднего. Т.е загружать машины стали больше, но перевозить на меньшие расстояния.

Это тревожный сигнал для харьковских дорожников – дороги продолжают разбивать «перегрузом».

Всего по области перевезли более 14,7 млн. тонн грузов (99,7% от прошлогоднего). Из них 9,8 миллионов тон исключительно по Харькову.

Более миллиона тонн грузов перевезено в Харьковском районе.

К слову 9 из 27 районов (практически треть) Харьковщины нарастили объёмы грузооборота.

По данных харьковских статистиков в лидерах наращивания темпов грузооборота Красноградский, Змиевской и Кегичевский районы.

Однако объемы перевозки «лидеров»  составляют 3,3% от общеобластного – 542,4 тысячи тонн.

Вцелом по Харькову и области падение грузооборота и объема перевозки грузов составило почти 5 % по сравнению с прошлогодним.

Рост цен на топливо за год превысил официальный уровень инфляции, значительно обогнав (по некоторым видам топлива) 11-15%. 

Источник:   ГУ статистики по Харьковско области
 Тэги:  топливо, харьков, статистика, область, перегруз, разбитые дороги
 
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