23.01.2019 14:31

Подорожание топлива существенно снизило транспортный товарооборот Харькова и области

Региональные статистики подвели печальный итог ушедшего года



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В целом по Харькову, при том же объеме грузов, что и в 2017 году, за 2018-й грузооборот упал до 96,2 % от прошлогоднего. Т.е загружать машины стали больше, но перевозить на меньшие расстояния.

Это тревожный сигнал для харьковских дорожников – дороги продолжают разбивать «перегрузом».

Всего по области перевезли более 14,7 млн. тонн грузов (99,7% от прошлогоднего). Из них 9,8 миллионов тон исключительно по Харькову.

Более миллиона тонн грузов перевезено в Харьковском районе.

К слову 9 из 27 районов (практически треть) Харьковщины нарастили объёмы грузооборота.

По данных харьковских статистиков в лидерах наращивания темпов грузооборота Красноградский, Змиевской и Кегичевский районы.

Однако объемы перевозки «лидеров» составляют 3,3% от общеобластного – 542,4 тысячи тонн.

Вцелом по Харькову и области падение грузооборота и объема перевозки грузов составило почти 5 % по сравнению с прошлогодним.

Рост цен на топливо за год превысил официальный уровень инфляции, значительно обогнав (по некоторым видам топлива) 11-15%.