Харьковчане стали реже ездить на троллейбусах

В 2018 году услугами всех видов пассажирского транспорта в Харьковской области воспользовались 598,5 миллиона человек, что на 1,3% меньше, чем в 2017 году
По данным управления, в прошлом году железнодорожным транспортом было отправлено 3,7 миллиарда пассажиров, или 100,2% от объема предыдущего года.
Услугами автомобильного транспорта с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями воспользовались 103 млн. пассажиров, что составило 90,4% от уровня предыдущего года.
Харьковским метрополитеном перевезено 223 миллионов пассажиров, что на 4,8% больше объема 2017 года. Трамваями воспользовались 108,1 миллиона пассажиров (больше на 3,6%), троллейбусами - 131,8 миллиона пассажиров (меньше на 6,9%).
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Нас ожидает резкое похолодание - до 17 градусов мороза ночью и -10 днем. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, гололед.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: