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24.01.2019  17:50   

Харьковчане стали реже ездить на троллейбусах

В 2018 году услугами всех видов пассажирского транспорта в Харьковской области воспользовались 598,5 миллиона человек, что на 1,3% меньше, чем в 2017 году


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По данным управления, в прошлом году железнодорожным транспортом было отправлено 3,7 миллиарда пассажиров, или 100,2% от объема предыдущего года.

Услугами автомобильного транспорта с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями воспользовались 103 млн. пассажиров, что составило 90,4% от уровня предыдущего года.

Харьковским метрополитеном перевезено 223 миллионов пассажиров, что на 4,8% больше объема 2017 года. Трамваями воспользовались 108,1 миллиона пассажиров (больше на 3,6%), троллейбусами - 131,8 миллиона пассажиров (меньше на 6,9%).

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  транспорт, харьков, метро, троллейбус, трамвай
 
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