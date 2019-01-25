25.01.2019 13:46

Новый импульс метро

Как децентрализация спасла от застоя важнейший вид транспорта в Харькове



Новый импульс метро



В 2019 году Харьков вплотную подойдет к осуществлению многолетней заветной цели: строительство зеленой ветки метрополитена, связывающей город с аэропортом, вышло на финишную прямую. Начались работы по возведению самого важного элемента – Алексеевского электродепо. При поддержке Президента Украины Петра Порошенко в рамках действующих кредитных договоров с международными финансовыми организациями на этот год мэрия выделила баснословную сумму – более 220 млн грн. Это и есть децентрализация в действии! Реформа, которая улучшила жизнь в городе и преобразила его, сделав намногокомфортнее.

Комфорт харьковчан — в приоритете

Качество работы общественного транспорта во всем мире считается визитной карточкой любого города. Только очень хорошо управляемые города могут себе позволить иметь современный парк и использовать IT-технологии для организациидвижения. Харьковсейчас – передовой город в этом отношении!

Для индустриально-промышленного гиганта, вроде Харькова, современные транспортные сети – необходимое условие жизни и развития. Они нужны для ритмичной работы предприятий, для привлечения туристов и бизнесменов, желающих инвестировать в регион. Однако в первую очередьсовременный транспорт — это более высокое качество жизни и комфорт самих харьковчан, поэтому неслучайно развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов мэра Геннадия Кернеса.

Гости нашего города, давно не бывавшие в Харькове, удивляются, насколько разительны изменения: наши улицы выглядят совершенно иначе, чем даже пять лет назад. Иногда кажется, что все произошло по мановению палочки волшебника, но харьковчане знают, что это результат кропотливой ежедневной работы городской власти. Капитально отремонтированы сотни километров дорог, на линиях работают новенькие троллейбусы, трамваи и автобусы. Вместо «шанхаев» разномастных киосков создана удобная и эстетичная придорожная инфраструктура. Тротуары покрыты красивой плиткой, появились умные светофоры, современные остановочные комплексы с электронными табло, которые с точностью до минуты информируют о прибытии транспорта. Даже киевлян поражает внешний вид «первой столицы», ведь это не только отдельные новшества, но и общее впечатление от чистоты и ухоженности улиц города.

Вместе с тем перемены к лучшему на этом не заканчиваются. В подземке тоже идет важная работа.

0Зеленой линии – зеленый свет

Харьковский метрополитен – предмет нашей гордости, для которого 2019 год станет воистину переломным. После окончания строительства Алексеевского электродепо и продления третьей линии пустить поезда в направлении Международного аэропорта «Харьков» станет, как говорится, делом техники. Тогда Харьков сможет присоединиться к семье самых развитых мегаполисов мира — Лондону, Парижу, Токио, где в любой точке города можно сесть в метро и быстро добраться до аэропорта. А оттуда — в любую точку Земли, поскольку авиакомпании постоянно объявляют об открытии новых рейсов, соединяющих Харьков с зарубежными городами.

Осознавая всю значимость этого грандиозного проекта, городская власть во главе с Геннадием Кернесом несколько лет вела напряженную подготовительную работу. При поддержке центральной власти Харьков получил деньги на то, чтобы продлить зеленую линию более чем на 3 км, построить депо и две новые станции.

Одно из безусловных и признанных достижений Петра Порошенко на посту Президента – успешная децентрализация. Благодаря передаче полномочий на места, местные бюджеты получили серьезные денежные вливания, а местное самоуправление – возможность использовать дополнительные ресурсы для улучшения жизни общин.

Именно децентрализация дала нам возможность привлечь колоссальные средства на развитие коммунального транспорта. Городской власти поверили такие мощные международные финансовые организации, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). В результате в 2017 году по поручению Президента министр финансов Украины и городской голова Харькова подписали с ЕБРР и ЕИБ историческое соглашение о выделении 320 миллионов евро на строительство харьковской подземки. Со своей стороны, государственный бюджет обязался выделить еще 320 млн грн.

Подписанное соглашение Петр Порошенко назвал символом поддержки Европейским Союзом украинских реформ.

«Эта поддержка является чрезвычайно важной, решительной, постоянной и знаковой. Соглашение предусматривает строительство депо, двух новых станций и закупку 85 вагонов метро. Новый участок метро будет строиться в направлении аэропорта, и это станет дополнительным толчком для развития авиационного хаба Харькова», – заявил Президент Украины.

В свою очередь Геннадий Кернес назвал соглашение огромной победой.

«Мы поставили точку в сложном переговорном процессе. За последние шесть лет была проведена колоссальная работа, чтобы получить финансирование для реализации проекта продолжения строительства третьей линии Харьковского метрополитена, приобретения нового подвижного состава и строительства на этой линии электродепо. Это были долгие, но очень эффективные переговоры. В результате мы получили прозрачный, проработанный в каждой точке проект, в успехе которого уверены все. Я, как и все харьковчане, считаю это огромной победой и поздравляю всех нас. И я верю, что мы построим метрополитен!»– сказал городской голова.

Сегодня харьковская подземка достраивается очень быстрыми темпами, оправдывая доверие Президента и подтверждая уверенность мэра в успехе. Только на 2019 год в городском бюджете предусмотрено колоссальное финансирование в размере 224 млн грн.

Кроме Алексеевского электродепо, метростроители будут вести работы на участках от станции «Метростроителей» до «Одесской». На участке от «Алексеевской» до «Проспекта Победы» появится второй пусковой комплекс.

А еще в нынешнем году город приобретет первую партию новых вагонов и создаст все условия для того, чтобы приступить к строительству будущих станций –«Державинской» и «Одесской».

«Это будут удобные, современные, безопасные и красивые станции, выполненные по проектам наших украинских дизайнеров. Мы очень долго ждали реализации этого проекта и готовились заранее»,– говорит Геннадий Кернес.

Как видим, если власть действительно хочет что-то делать для людей, если настроена менять жизнь к лучшему – все получится, несмотря ни на какие общегосударственные проблемы, бюджетный дефицит и прочие привычные отговорки. Целеустремленность, искренняя забота о благополучии людей и готовность упорно трудиться для этого – вот критерии, по которым харьковчане оценивают качество работы политиков. Соответствовать этим требованиям могут только те, чьи результаты деятельности во благо Харькова видны каждому.