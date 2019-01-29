На площади Свободы ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, ограничено до 12 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением ярмарки и массовых мероприятий на пл. Свободы, посвященных празднованию Масленицы.
На этот период движение транспорта осуществляется по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: