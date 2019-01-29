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29.01.2019  12:50   

На площади Свободы ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, ограничено до 12 марта.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением ярмарки и массовых мероприятий на пл. Свободы, посвященных празднованию Масленицы.

На этот период движение транспорта осуществляется по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник:   ХГС
 Тэги:  площаь, ограничение, движение, харьков, праздник, масленница
 
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