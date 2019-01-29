На ХТЗ временно отменят трамваи

30 и 31 января с 10:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей и Московскому проспекту, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».
В этот период пройдут работы по ремонту контактной сети.
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
№23: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р;
№26: парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: