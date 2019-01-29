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29.01.2019  15:30   

На ХТЗ временно отменят трамваи

30 и 31 января с 10:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей и Московскому проспекту, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».


// gortransport.kharkov.ua

В этот период пройдут работы по ремонту контактной сети.

Движение трамваев будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р;

№26: парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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