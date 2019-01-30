30.01.2019 09:00

В Харькове откроется новый автобусный маршрут

С 3 февраля начинает работу новый маршрут Кегичевка-Харьков через Красноград.



// Facebook/KharkovBusStation

Автобус курсирует по пятницам и воскресеньям, сообщили на Харьковском предпритии автостанций.



Расписание движения:

– отправление с Кегичевской АС в 13:30;

– отправление со Слобожанской АС в 13:53;

– отправление с Красноградской АС в 15:00;

– прибытие в Харьков в 17:20.

в обратном направлении:

– отправление с Харьковской АС-1 в 18:05;

– отправление с Красноградской АС в 20:25.

– прибытие в Кегичевку в 21:55.