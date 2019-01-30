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30.01.2019  09:00   

В Харькове откроется новый автобусный маршрут

С 3 февраля начинает работу новый маршрут Кегичевка-Харьков через Красноград.


// Facebook/KharkovBusStation

 Автобус курсирует по пятницам и воскресеньям, сообщили на Харьковском предпритии автостанций.

Расписание движения:
– отправление с Кегичевской АС в 13:30;
– отправление со Слобожанской АС в 13:53;
– отправление с Красноградской АС в 15:00;
– прибытие в Харьков в 17:20.

в обратном направлении:
– отправление с Харьковской АС-1 в 18:05;
– отправление с Красноградской АС в 20:25.
– прибытие в Кегичевку в 21:55.

Тэги:  автобус, маршрут, харьков
 
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