В Харькове откроется новый автобусный маршрут

С 3 февраля начинает работу новый маршрут Кегичевка-Харьков через Красноград.
Автобус курсирует по пятницам и воскресеньям, сообщили на Харьковском предпритии автостанций.
Расписание движения:
– отправление с Кегичевской АС в 13:30;
– отправление со Слобожанской АС в 13:53;
– отправление с Красноградской АС в 15:00;
– прибытие в Харьков в 17:20.
в обратном направлении:
– отправление с Харьковской АС-1 в 18:05;
– отправление с Красноградской АС в 20:25.
– прибытие в Кегичевку в 21:55.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: