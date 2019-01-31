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31.01.2019  13:32   

Проезд по Купеческому мосту ограничат на два месяца

Движение транспорта по Купеческому мосту, на участке от Соборного спуска к Лопанской набережной, ограничивается с 1 февраля по 1 апреля.


// gortransport.kharkov.ua

Ограничение связано с капитальным ремонтом Купеческого моста на указанном участке, сообщили в Городской диспетчерской службе.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка Купеческого моста.

Из-за ограничений с 1 февраля по 1 апреля изменится троллейбусов по Соборному спуску в районе Купеческого моста.

При движении троллейбусов в центр заезд в депо будет осуществляться по маршруту: спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Спартаковский – площадь Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная.

Тэги:  движение, харьков
 
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