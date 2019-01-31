31.01.2019 19:34

Первые два дня февраля трамваи 23 и 26 будут ходить по другому маршруту

Изменения будут действовать с 10:00 до 15:00.



objectiv.tv

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 1 и 2 февраля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети по пр. Тракторостроителей.

На этот период движение трамваев будет организовано так:

- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.