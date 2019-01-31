Главная Новости Дороги и транспорт Первые два дня февраля трамваи 23 и 26 будут ходить по другому маршруту
31.01.2019  19:34   

Первые два дня февраля трамваи 23 и 26 будут ходить по другому маршруту

Изменения будут действовать с 10:00 до 15:00.


objectiv.tv
Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 1 и 2 февраля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети по пр. Тракторостроителей.
 
На этот период движение трамваев будет организовано так:
 
- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
 
- трамвай №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, трамваи, харьков
 
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