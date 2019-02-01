01.02.2019 18:55

Год дорожного строительства: харьковские автомагистрали станут лучшими в Украине

Приятно осознавать, что твой родной город считается лучшим, славен не только великой историей и традициями, но и качеством жизни.



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Благодаря президентской реформе децентрализации мэр Харькова Геннадий Кернес получил все шансы реализовать давнюю мечту – благоустроить город по лучшим европейским образцам.Новый 2019 год принес приятную новость – бюджет Харькова выделил рекордную сумму, благодаря которой наши дороги будут идеальными.

Финансы теперь поют другие романсы

Сфера дорожного строительства раньше для всех городов была, а для некоторых в силу бесхозяйственности городских властейи сейчас продолжает оставаться главной головной болью. Теперь эта «песня» отнюдь не про Харьков! По результатам многочисленных рейтингов, за последние 4 года наш город стал образцовым по всем направлениям коммунального хозяйства. Однако первое, что бросается в глаза – дороги: таких ровных, радующих новой яркой разметкой магистралей нет даже в Киеве. Как правило, в столице асфальту свойственно сходить вместе со снегом.

Теперь о главном. В бюджете 2019 года, по настоянию мэра, особое внимание уделено дорожному строительству. Это направление коммунального хозяйства станет в текущем году приоритетным. Приведу несколько цифр. В целом на жилищно-коммунальное хозяйство депутаты предусмотрели 3 млрд 682 млн грн. Еще 5 лет назад такая сумма была эквивалентна всему годовому бюджету Харькова! 201 млн грн. город потратит на строительство новых дорог; 342,2 млн грн. пойдут на проведение капитального и текущего ремонтов улично-дорожной сети; еще 103,1 млн грн. позволят привести в порядок внутриквартальную дорожную инфраструктуру (проезжую часть, тротуары и придомовые территории).

«Я чувствую ответственность перед горожанами, а также перед будущими поколениями. Есть отличные результаты – многое было сделано нами совместно со всеми органами власти. Большую помощь сегодня оказывает Президент страны Петр Порошенко для развития инфраструктуры Харькова», – мэр Харькова Геннадий Кернес

Масштабы поражают воображение

Для того чтобы понять озвученные цифры и оценить масштабы дорожного строительства в 2019 году, нужно представить общую картину того, что уже сделано. Приведу лишь несколько примеров.

В 2018-м горячая пора для дорожных служб началась летом, когда многие харьковчане разъехались по отпускам. Таким образом,город минимизировал неудобства для горожан и максимально эффективно использовалэтот период. Спустя всего три месяца город преобразился.

Коммунальные службы полностью заменили асфальт более чем на 30 улицах, идеально отремонтировали внутриквартальные дороги по 2014 адресам. Ровными как стекло стали улицы Золочевская, Залютинская, Фисановича, Ньютона, Физкультурная, Кольцевая, Полярная, Леся Сердюка, площадь Фейербаха. Исчезли ямы на Чичибабина, Юры Зойфера, Сидоренковской, Некрасова, Кибальчича, Герцена, Немышлянской и Луи Пастера. Обновилась Клочковская, полным ходом шли работы на Московском проспекте. Объект будет сдан в 2019 году. Но уже на данном этапе приведены в порядок участки от Корсиковского путепровода до Электромеханического переулка, а также до улицы Энергетической. Выполнен еще один серьезный объем работ: реконструированы участки от проспекта Льва Ландау до проспекта Петра Григоренко и от Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий.

«Не без гордости могу сказать, что сегодня в Харькове применяются лучшие технологии, которые используются в Европе и Америке, а иногда даже такие, к которым и в европейских странах еще не пришли. Например, применение высокомодифицированного асфальтобетона, который можно увидеть на улицах, прилегающих к Харьковскому политеху. Мы внимательно следим за развитием технологий в мире и пытаемся внедрять в Харькове самое лучшее», — говорит директор департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимир Чумаков.

Водители были обрадованы. Кроме того, что качество дорожного полотна стало европейским, на многих наиболее аварийно опасных участках строители расширили дорогу. В результате повысилась безопасность движения и стало меньше пробок.

Также в 2018 году активно ремонтировали и внутриквартальную инфраструктуру. На участке от проспекта Победы до улицы Промышленной обустроеныподъезды к домам, а от улицы Буковой до проспекта Победы уложены новые тротуары с подпорными стенками, которые не позволят сползать плитке.

«Те, кто сегодня передвигается по дорогам Украины, видят, насколько качественно изменилось дорожное строительство», – Президент Украины Петр Порошенко

Украинские дороги – приоритет Президента

Стоит отметить, что капитальный ремонт и строительство новых дорог стали приоритетными задачами реформы децентрализации, на чем неоднократно акцентировал внимание местных властей Петр Порошенко.

Президент понимал, что состояние дорожной инфраструктуры катастрофическое. 95–97% магистралей полностью изношены. На приведение их в порядок с учетом возможностей государственного бюджета потребовалось бы не менее 100 лет. Реформа децентрализации стала единственным реалистичным инструментом, позволяющим решить эту наболевшую проблему. Местные власти увеличили бюджеты в несколько раз. Харьков, к примеру, по сравнению с 2014 годом – втрое. Эти деньги сразу направили в том числе на восстановление городских дорог, улиц, тротуаров.

«Цифры говорят сами за себя. В 2013 или 2014 году на дороги уходило 10 млрд гривен. Затем в 2015 – 20 млрд, 30 млрд – в 2016, 40 млрд – в 2017. Сейчас мы имеем уже 50 млрд. Такой рост финансирования(причем с реструктуризацией задолженности) означает, что дорожное строительство является моим приоритетом, приоритетом парламента, приоритетом правительства и оно будет продолжено», – недавно заявил Петр Порошенко.

В свою очередь, мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, что реализация президентского приоритета возможна только при условии неусыпного контроля городских властей за состоянием дорожного хозяйства.

«Постоянный контроль городских властей засостоянием дорог Харькова, а также новые возможности, полученные благодаря инициативе Президента Петра Порошенко, дают харьковчанам основания быть оптимистами: Харьков и в дальнейшем будет выгодно выделяться среди других городов Украины качеством своих дорог»,– заверил городской голова.