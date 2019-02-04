04.02.2019 13:13

На магистралях города продолжается уборка снега

31 единица снегоуборочной техники работает сегодня, 4 февраля, на дорогах Харькова.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 39 спецавтомобилей.

За минувшие трое суток из города было вывезено около 4,5 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 145 куб. м песчано-солевой смеси и 44 т соли.