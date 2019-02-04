На магистралях города продолжается уборка снега

31 единица снегоуборочной техники работает сегодня, 4 февраля, на дорогах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 39 спецавтомобилей.
За минувшие трое суток из города было вывезено около 4,5 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 145 куб. м песчано-солевой смеси и 44 т соли.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Неделя начнется пасмурной погодой, но в вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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