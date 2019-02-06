По Салтовскому шоссе временно не ходят трамваи

Движение трамваев по Салтовскому шоссе и переулку Салтовскому, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, запрещено с 10:00 до 15:00 6 и 7 февраля.
Ограничение движения связано с ремонтом контактной сети по Салтовскому шоссе и переулку Салтовскому, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
На этот период трамваи курсируют следующим образом:
– трамвай №6: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей;
– трамвай №8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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