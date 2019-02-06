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06.02.2019  11:06   

По Салтовскому шоссе временно не ходят трамваи

Движение трамваев по Салтовскому шоссе и переулку Салтовскому, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, запрещено с 10:00 до 15:00 6 и 7 февраля.


// city.kharkov.ua

Ограничение движения связано с ремонтом контактной сети по Салтовскому шоссе и переулку Салтовскому, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период трамваи курсируют следующим образом:

– трамвай №6: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей;

– трамвай №8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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