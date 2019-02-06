Укрзалізниця вдвое сократила количество рейсов из Харькова в Москву

Количество рейсов из Украины в Российскую Федерацию сокращено в связи с резким уменьшением пассажиропотока.
С 5 февраля поезда из Харькова и Одессы в Москву будут курсировать не каждый день, а через сутки, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
В акционерном обществе данную меру связывают с уменьшением числа пассажиров, едущих в РФ.
По данным "Укрзалізниці", в минувшем году их услугами для посещения России воспользовались 772 тысячи человек, что на 20% меньше, чем в 2017.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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