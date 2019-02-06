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06.02.2019  11:15   

Укрзалізниця вдвое сократила количество рейсов из Харькова в Москву

Количество рейсов из Украины в Российскую Федерацию сокращено в связи с резким уменьшением пассажиропотока.


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С 5 февраля поезда из Харькова и Одессы в Москву будут курсировать не каждый день, а через сутки, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В акционерном обществе данную меру связывают с уменьшением числа пассажиров, едущих в РФ.

По данным "Укрзалізниці", в минувшем году их услугами для посещения России воспользовались 772 тысячи человек, что на 20% меньше, чем в 2017.

Источник:   Харьков транспортный
 Тэги:  укрзалізниця, поезд, харьков
 
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