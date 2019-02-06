06.02.2019 11:54

Экспресс из Харькова в Киев меняет расписание

С 13 февраля скоростной поезд № 720/719 Киев – Харьков – Киев будет курсировать по измененному расписанию движения и новым составом поезда.



//vecherniy.kharkov.ua

Подвижной состав и категория поезда № 720/719 Киев - Харьков - Киев, а также его расписание меняется по техническим причинам, сообщили в «Укрзалізнице».

Поезд категории «Региональный экспресс» № 720 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:40 и прибывать в Харьков в 22:19. На пути следования поезд будет делать остановку на станциях Дарница (15:58/16:00), Борисполь (16:16/16:18), Гребенка (17:22/17:24), Лубны (17:51/17:53 ), Ромодан (18:18/18:20), Миргород (18:39/18:47), Полтава-Киевская (19:44/20:15).



В обратном направлении из Харькова поезд № 719 Харьков – Киев будет отправляться в 08:40 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 15:10 с остановками на станциях Полтава-Киевская (10:46/11:06), Миргород (12:01 / 12:03), Ромодан (12:23/12:25), Лубны (12:49/12:51), Гребенка (13:20/13:22), Борисполь (14:31/14:33), Дарница (14:50/14:52).