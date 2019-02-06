06.02.2019 17:49

В метро, трамваях и троллейбусах - новые тарифы. Льготы остаются в силе

Соответствующее решение было принято сегодня, 6 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Как сообщил во время заседания заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, действующий тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном был утвержден 28 марта 2018 года в размере 5 грн за одну поездку. По его словам, за прошедшее время произошел рост затрат на оплату труда и материалы, стоимости энергоносителей и пр. Так, средневзвешенный прожиточный минимум для трудоспособных лиц за это время возрос на 6,2%, расходы на электроэнергию увеличились на 16%, цены на материалы для проведения ремонтов и технического обслуживания - на 8-37%, а расходы на материалы - на 31,5%. Таким образом, действующий тариф уже не возмещает экономически обоснованных затрат на предоставление услуги.

«В 2018 году убытки предприятия составили 160 млн грн. С целью приведения в соответствие с экономически обоснованными затратами действующего тарифа на услугу по перевозке пассажиров, коммунальным предприятием «Харьковский метрополитен» выполнены расчеты тарифа в размере 8 грн за одну поездку», - сообщил Михаил Фатеев.

Он отметил, что от областного отделения Антимонопольного комитета не поступило никаких замечаний относительно порядка формирования тарифа на перевозку пассажиров в метрополитене.

Как сообщил Михаил Фатеев, похожая ситуация сложилась и с тарифом на проезд в трамваях и троллейбусах. Поскольку в настоящее время он не возмещает экономически обоснованных расходов предприятий по оказанию услуг, троллейбусные и трамвайные депо рассчитали новый тариф, который составляет 6 грн за одну поездку. Замечаний в части порядка формирования тарифа от Антимонопольного комитета также не было.

«При этом с повышением тарифа сохраняются все действующие льготы. Это означает, что 62,7% пассажиров наземного электротранспорта будут по-прежнему ездить бесплатно. В метро количество льготников меньше, но они также сохранят свою льготу», - отметил Михаил Фатеев.

По его словам, после повышения стоимости проезда коммунальные предприятия будут осуществлять перевозку пассажиров с электронным билетом или бесконтактной картой по тарифу, который действовал на момент их пополнения.

Новые тарифы на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начнут действовать с 7 февраля.