07.02.2019 12:30

Новые тарифы принесли на счета Харьковского метрополитена около 17 миллионов гривен за сутки

Харьковчане почти до полуночи стояли в очередях к терминалам, чтобы пополнить карточки для проезда по старой цене.



МГ «Объектив»

В течение 6 февраля бесконтактные электронные карты пополнили на 16 миллионов 896 тысяч гривен, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».



Новость о повышении тарифа вызвала ажиотаж среди пассажиров. Большие очереди желающих сэкономить наблюдались вплоть до полуночи. Некоторые покупали сразу по несколько карточек и пополняли их на максимальную сумму – 500 гривен.



Ведь пассажиров, пополнивших карточки до 7 февраля, продолжает действовать стоимость проезда в размере 5 гривен – пока не закончатся деньги. При этом до исчерпания средств вносить новую сумму нельзя.



Напомним, с 7 февраля в электротранспорте действует новый тариф: проезд в метрополитене – 8 гривен, в троллейбусах и трамваях – 6 гривен.