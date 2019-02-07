Главная Новости Дороги и транспорт Новые тарифы принесли на счета Харьковского метрополитена около 17 миллионов гривен за сутки
07.02.2019  12:30   

Новые тарифы принесли на счета Харьковского метрополитена около 17 миллионов гривен за сутки

Харьковчане почти до полуночи стояли в очередях к терминалам, чтобы пополнить карточки для проезда по старой цене.


МГ «Объектив»

В течение 6 февраля бесконтактные электронные карты пополнили на 16 миллионов 896 тысяч гривен, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Новость о повышении тарифа вызвала ажиотаж среди пассажиров. Большие очереди желающих сэкономить наблюдались вплоть до полуночи. Некоторые покупали сразу по несколько карточек и пополняли их на максимальную сумму – 500 гривен.

Ведь пассажиров, пополнивших карточки до 7 февраля, продолжает действовать стоимость проезда в размере 5 гривен – пока не закончатся деньги. При этом до исчерпания средств вносить новую сумму нельзя.

Напомним, с 7 февраля в электротранспорте действует новый тариф: проезд в метрополитене – 8 гривен, в троллейбусах и трамваях – 6 гривен.

Тэги:  метро, подорожание, очередь, карточка, харьков
 
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