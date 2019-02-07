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07.02.2019  14:19   

По Динамовской два дня нельзя будет проехать

На улице Динамовской 8 и 9 февраля закрывается движение.


Фото Дмитрия Колонея
Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской, будет запрещено с 8:00 8 февраля до 17:00 9 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с перекладкой водопроводной сети по ул. Динамовской.
 
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Сумской, ул. Тринклера, въезде Тринклера, ул. Маяковского и ул. Веснина.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, динамовская, харьков
 
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