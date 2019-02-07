07.02.2019 14:19

По Динамовской два дня нельзя будет проехать

На улице Динамовской 8 и 9 февраля закрывается движение.



Фото Дмитрия Колонея

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской, будет запрещено с 8:00 8 февраля до 17:00 9 февраля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с перекладкой водопроводной сети по ул. Динамовской.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Сумской, ул. Тринклера, въезде Тринклера, ул. Маяковского и ул. Веснина.